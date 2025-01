Joe Biden sull'assalto al Capitol: 'Minaccia per la democrazia'

Joe Biden ha affermato che l'assalto al Capitol del 6 gennaio 2021, quando i fan di Donald Trump tentarono di bloccare la certificazione della sua vittoria, "non dovrebbero essere dimenticati o riscritti". "Non penso che dovremmo comportarci come se nulla fosse successo", ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca, alla vigilia della certificazione a Capitol Hill della vittoria di Trump. "Penso che quello che ha fatto sia stata una vera minaccia per la democrazia, e spero che l'abbiamo superata", ha detto Biden alla vigilia della certificazione della vittoria di Trump a novembre.