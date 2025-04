Joe Biden critica la nuova amministrazione per danni e distruzione in 100 giorni

"In 100 giorni questa nuova amministrazione ha causato tanti danni e tanta distruzione. È quasi sconvolgente pensare che possa essere accaduto così presto". Lo ha detto Joe Biden tornando in pubblico per la prima volta da quando ha lasciato la Casa Bianca. Biden è intervento a un evento a Chicago sul social security, il programma pubblico per la disabilità e le pensioni finito nel mirino di Donald Trump e dei repubblicani che - ha denunciato Biden - sono a caccia di risorse per finanziare il taglio delle tasse ai ricchi.