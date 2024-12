Joe Biden commuta le pene capitali di 37 detenuti federali nel braccio della morte

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha commutato lunedì le pene capitali di 37 dei 40 detenuti federali nel braccio della morte, agendo prima del possibile ritorno di Donald Trump, che durante il suo primo mandato aveva visto un alto numero di esecuzioni. Con meno di un mese alla fine del mandato, Biden ha accolto le crescenti richieste degli oppositori della pena capitale di trasformare le condanne a morte in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale, misura ora applicata ai 37 detenuti. Ne sono esclusi solo pochi criminali di alto profilo, accusati di reati di odio o terrorismo.

"Queste commutazioni sono coerenti con la moratoria che la mia amministrazione ha imposto sulle esecuzioni federali, eccetto nei casi di terrorismo e omicidi di massa motivati dall'odio," ha dichiarato Biden in un comunicato. "Sto commutando le pene di 37 delle 40 persone nel braccio della morte federale in ergastoli senza possibilità di libertà condizionale" ha aggiunto.

I tre detenuti che rimarranno nel braccio della morte sono Dzhokhar Tsarnaev, responsabile dell'attentato alla maratona di Boston del 2013; Dylann Roof, un suprematista bianco che nel 2015 ha ucciso nove fedeli afroamericani in una chiesa di Charleston, South Carolina; Robert Bowers, autore dell'attacco del 2018 alla sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, in cui sono state uccise 11 persone.

Tra i detenuti la cui pena è stata commutata ci sono nove condannati per omicidi di altri prigionieri, quattro per omicidi commessi durante rapine in banca e uno per l'uccisione di una guardia carceraria. "Non fraintendetemi: condanno questi assassini, piango per le vittime dei loro atti spregevoli e condivido il dolore delle famiglie che hanno sofferto perdite irreparabili," ha detto Biden. "Ma, guidato dalla mia coscienza e dalla mia esperienza... sono più convinto che mai che dobbiamo abolire l'uso della pena di morte a livello federale", ha aggiunto.