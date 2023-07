João Pedro Rodrigues presidente giuria Giornate degli autori

Sarà João Pedro Rodrigues a presiedere quest'anno la giuria delle Giornate degli Autori. Il regista, sceneggiatore, montatore, attore e produttore portoghese, nel 1997 porta alla Mostra del Cinema di Venezia il cortometraggio a tematica LGBT, Parabéns!. Dopo un paio di mediometraggi, nel 2000 torna alla Mostra di Venezia, questa volta in concorso, con l'opera prima O Fantasma. Nel corso degli anni i suoi film sono selezionati nei maggiori festival internazionali. Nel 2016 si aggiudica il premio per la miglior regia a Locarno con O Ornitólogo. Lo scorso anno realizza Fogo-Fatuo, presentato alla Quinzaine des Réalisateurs e nella cinquina finalista del LUX Audience Award 2023. Guiderà il progetto 27 Times Cinema che vedrà 27 giovani cinefili europei, ambasciatori del Parlamento Europeo, essere la giuria ufficiale delle Giornate degli Autori. "Sono entusiasta all'idea di presiedere una giuria di 27 giovani cinefili europei - ha dichiarato il regista nato a Lisbona - Da giovane cinefilo sin dall'età di quindici anni, ho sviluppato una relazione con il cinema appassionata e radicale. E non vedo l'ora di scoprire lo sguardo unico di ciascuno dei membri della giuria." Per Gaia Furrer, direttrice artistica delle Giornate degli Autori : ''sceglierlo per il 20° anniversario delle Giornate degli Autori, significa festeggiare un cinema libero, provocatorio, versatile, capace di interrogare il nostro tempo con audacia e irriverenza". "Ci sono molti modi per interpretare il ruolo di presidente di una giuria - sottolinea il Delegato generale Giorgio Gosetti - Si può far uso del proprio carisma per affermare una specifica idea di cinema; si può decidere di mettersi al servizio di una piccola comunità di 'esperti' per mediare tra loro un verdetto convincente. Ma nel caso unico della giuria delle Giornate, fare il Presidente significa disporsi all'ascolto del nuovo che occhi giovani sanno cercare e scoprire, farsi maestro e allievo nello stesso momento. La storia e il talento del nostro Presidente di quest'anno - la ventesima edizione della rassegna - sono garanzia di questa unicità."