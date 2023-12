Jo Koy presenta i Golden Globe 2021

Jo Koy, comico ed attore, condurrà la serata dei Golden Globes in onda sulla CBS e in streaming su Paramount+ il 7 gennaio. Helen Hoehne, Presidente dei Premi, ha reso noto l'annuncio. Per Koy si tratta della prima volta ai Golden Globes o a qualsiasi altro premio importante del mondo dello spettacolo. L'annuncio è arrivato dopo il rifiuto da parte di Chris Rock e di altri comici di primo piano che erano stati contattati per la conduzione.