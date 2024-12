Jill Biden a Sigonella e Messina, città dei bisnonni

Da domani a mercoledì la first lady Jill Biden sarà in visita in Italia. La moglie del presidente degli Usa partirà da Washington, D.C., dalla Joint Base Andrews, con destinazione Catania. Lo rende noto il Consolato Usa di Napoli. Il 4 dicembre la first lady arriverà alla base militare Nas Sigonella. In mattinata, nell'ambito della sua iniziativa Joining forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, Jill Biden incontrerà famiglie legate al mondo militare e terrà un discorso alla Nas Sigonella. Successivamente, nella tarda mattinata, la first lady si recherà a Messina per visitare Gesso, la frazione del comune in cui sono stati i suoi bisnonni. Nel pomeriggio di mercoledì Jill Biden partirà dalla Nas Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Tappe successive, fino all'8 dicembre, saranno Qatar e Francia.