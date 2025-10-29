Jetten, 'olandesi hanno detto addio alla politica dell'odio'

"Milioni di olandesi hanno voltato pagina oggi. Hanno detto addio alla politica della negatività, dell'odio". Il leader dei liberali progressisti del D66, Rob Jetten, è salito sul palco della notte elettorale a Leida salutando il successo del suo partito, in testa secondo i primi exit poll delle elezioni anticipate. "Abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre per il D66 e potremmo diventare il partito più grande dei Paesi Bassi", ha evidenziato tra gli applausi scroscianti della platea. "Abbiamo detto addio alla negatività e abbiamo scelto una politica positiva. E' tempo di guardare avanti", ha aggiunto.