Mercoledì 29 Ottobre 2025

Profeti di sventura

Raffaele Marmo
Profeti di sventura
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Contratto colf e badantiSinner ParigiSpalletti JuveBonus mamme 2025Uragano Melissa live
Acquista il giornale
Ultima oraJetten, 'olandesi hanno detto addio alla politica dell'odio'
29 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Jetten, 'olandesi hanno detto addio alla politica dell'odio'

Jetten, 'olandesi hanno detto addio alla politica dell'odio'

Leader dei liberali progressisti esulta: 'Oggi voltiamo pagina'

Leader dei liberali progressisti esulta: 'Oggi voltiamo pagina'

Leader dei liberali progressisti esulta: 'Oggi voltiamo pagina'

"Milioni di olandesi hanno voltato pagina oggi. Hanno detto addio alla politica della negatività, dell'odio". Il leader dei liberali progressisti del D66, Rob Jetten, è salito sul palco della notte elettorale a Leida salutando il successo del suo partito, in testa secondo i primi exit poll delle elezioni anticipate. "Abbiamo ottenuto il miglior risultato di sempre per il D66 e potremmo diventare il partito più grande dei Paesi Bassi", ha evidenziato tra gli applausi scroscianti della platea. "Abbiamo detto addio alla negatività e abbiamo scelto una politica positiva. E' tempo di guardare avanti", ha aggiunto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Elezioni Regionali