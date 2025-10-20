Jennifer Lawrence, temo per futuro dei bambini ma spero per pace

Al Festival di San Sebastian l'aveva detto: "Sono terrorizzata per il futuro dei nostri figli. Non c'è più alcuna empatia, è forse normale che i politici oggi mentano, non abbiano integrità?" e qui alla Festa di Roma lo ribadisce con toni più pacati: "Spero nell'empatia e nella pace e che tutti noi possiamo apprezzare e prenderci cura di ciò che abbiamo e di crescere i miei figli affinché diventino buoni cittadini rispettosi degli altri". Così Jennifer Lawrence a Roma per presentare 'Die My Love' di Lynne Ramsay (E ora parliamo di Kevin, Non sei mai stato davvero qui) già in concorso a Cannes. L'attrice americana premio Oscar, 35 anni, sarà stasera sul red carpet del Roma Film Fest.

In 'Die My Love' la regista adattando il romanzo di Ariana Harwicz fa della Lawrence, Grace, una donna che vive con il marito nel nulla della provincia americana, in una remota fattoria nel Montana, vivendo una grave depressione post partum. La maternità diventa per lei un campo di battaglia, la femminilità una prigione e tra eccessi sessuali e gesti violenti, l'amore stesso perde il suo significato. "Credo che la depressione post-partum - dice - oggi abbia almeno un nome, non riesco a immaginare cosa potesse significare prima quando non si sapeva cosa stesse succedendo. Essere mamma è comunque davvero difficile, sarebbe bello se tutti fossero davvero consapevoli del lavoro che comporta crescere i figli ed essere anche una mamma lavoratrice".