Jeff Bezos, l'Intelligenza Artificiale è una bolla industriale

"Questa dell'Intelligenza Artificiale è una sorta di bolla industriale, diversa dalle bolle finanziarie. Le bolle industriali non sono affatto così dannose: possono perfino rivelarsi positive, perché quando la polvere si posa e si vede chi sono i vincitori, la società beneficia di quelle invenzioni". Lo ha detto Jeff Bezos, fondatore di Amazon, nel dialogo con John Elkann all'Italian Tech Week.

"Quando le persone si entusiasmano molto, come sta accadendo oggi con l'intelligenza artificiale - ha affermato Bezos - ogni esperimento trova finanziamenti, ogni azienda trova finanziamenti: sia le buone idee sia quelle cattive. E, in mezzo a questo entusiasmo per gli investitori diventa difficile distinguere le une dalle altre. Probabilmente è ciò che sta accadendo anche oggi. Ma questo non significa che quello che vediamo non sia reale: l'Ia è reale e cambierà ogni settore. Di solito gli investitori non affidano a un team di sei persone un paio di miliardi di dollari senza un prodotto. È raro. Eppure oggi accade. Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui è in corso più di un''età dell'oro' viaggi spaziali, Ia, robotica. È straordinario. Non c'è mai stato un momento migliore per essere entusiasti del futuro. Questa rapidità del cambiamento è fantastica per gli imprenditori".