JD Vance: La vera minaccia per l'Europa è l'allontanamento dai suoi valori fondamentali

"La minaccia che mi preoccupa di più nei confronti dell'Europa non è la Russia, non è la Cina, non è nessun altro attore esterno; ciò che mi preoccupa è la minaccia dall'interno, l'allontanamento dell'Europa da alcuni dei suoi valori più fondamentali, valori condivisi con gli Stati Uniti d'America". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.

"Spero di poter lavorare con voi. A Washington c'è un nuovo sceriffo. Con la leadership di Trump potremmo non essere d'accordo con voi ma vogliamo dibattere con voi", ha aggiunto.