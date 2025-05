Jannik Sinner e l'amicizia con Donnarumma al Roland Garros

Con Gianluigi Donnarumma ''siamo buoni amici ormai da un bel po', quindi ci conosciamo bene, è stato per me un onore vederlo in tribuna'' al Roland Garros: lo ha detto Jannik Sinner, rispondendo ai cronisti in sala stampa dopo la vittoria di questa sera a Parigi. ''Anche lui ha una partita bella importante tra un po' di giorni", ha aggiunto Sinner, in riferimento alla finale di Champions tra Inter e Psg il 31 maggio a Monaco di Baviera. ''Siamo tutti e due belli concetrati su noi stessi, pero', ecco ci supportiamo a vicenda''. A Parigi, ha poi proseguito Sinner, ''il tifo in generale è stato molto rispettoso, quello che ho vissuto in campo era molto piacevole. La prossima partita (con Richard Gasquet) credo sarà un po' diverso ma come ho già detto in conferenza stampa non hanno nulla contro di me. E' come se io giocassi in Italia, qui si gioca in Francia, con un giocatore francese, Gasquet è certamente una persona molto importante, che ha dato tanto allo sport francese e non solo. Quindi vediamo, pero' sicuramente devo cercare di stare concentrato su me stesso".