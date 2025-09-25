James Senese ricoverato in prognosi riservata

È in prognosi riservata, nel reparto rianimazione dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, James Senese. Il sassofonista versa in condizioni critiche. Il ricovero, come precisa una nota dell'ospedale, "si è reso necessario da ieri sera per l'insorgere di un'infezione severa". Nato a Napoli il 6 gennaio 1945 da madre italiana e padre afroamericano, James Senese è stato componente degli Showman, fondatore dei Napoli Centrale e storico musicista del super gruppo di Pino Daniele. Proprio l'assenza al concerto tributo "Pino è - Il viaggio del Musicante" di giovedì scorso a piazza del Plebiscito aveva alimentato voci preoccupanti sul suo stato di salute.