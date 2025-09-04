Jago presenta la David a Taormina, e Meta lo censura di nuovo

Una serata-evento nella cornice del teatro antico di Taormina si è trasformata per l'ennesima volta in una beffa nei confronti di Jago, lo scultore finito nel mirino di Meta alcune settimane fa per un video promozionale nel quale annunciava l'esposizione della sua ultima opera, la David, proprio per l'iniziativa siciliana. Questa mattina l'artista ciociaro si è visto censurare ancora una volta il suo profilo a causa del post dedicato alla serata di ieri nella quale, inevitabilmente, veniva presentata e mostrata la David, esposta proprio nella parte più alta dell'anfiteatro.

"Nel primo caso mi veniva contestata la nudità dell'opera - spiega Jago all'ANSA -, in questo caso invece non vengono fornite spiegazioni al blocco del profilo da parte di chi non è già follower. Si tratta ancora una volta di un vero e proprio danno visto che si trattava di un video promozionale della mostra. Quindi non si sta censurando soltanto un'opera, cosa di per sè assurda, ma un'intera esposizione è iniziativa culturale sulla quale tutti abbiamo investito molto e che, per ragioni sconosciute, viene oscurata nonostante non infranga le linee guide di Meta".