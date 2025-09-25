Ivass, prezzo Rc auto sale del 3,7% nel secondo trimestre

Aumentano ancora, sebbene con un tasso di crescita minore, i prezzi medi della Rc Auto che nel secondo trimestre sono saliti del 3,7% con una media di 415 euro. Lo afferma l'Ivass secondo cui in termini reali, tenendo conto dell'inflazione, l'aumento `e del +2,0%  Il trend di crescita, su base annua, "è in decelerazione rispetto al primo trimestre del 2025 (in cui la variazione annua `e del +4,1%) e rispetto al secondo trimestre del 2024 (in cui la variazione annua `e del +7,0%). Il premio medio `e inferiore del -17,7% rispetto al secondo trimestre del 2014.