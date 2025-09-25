Ivass, prezzo medio dell'assicurazione moto cala a 302 euro

Il premio medio assicurativo per i motocicli, nel secondo trimestre, è stato pari a 302 euro e per i ciclomotori a 196 euro contro i 311 e i 205 euro del primo trimestre dell'anno. E' quanto si legge nel rapporto Ivass secondo cui "per i veicoli a due ruote il 68,9% degli assicurati risulta in prima classe, percentuale inferiore rispetto ai veicoli a quattro ruote (87%)".  Per i ciclomotori, nelle province del Sud i premi sono mediamente più elevati (411 euro a Napoli e 352 euro a Catania). Per i motocicli, il premio medio tocca i 585 euro a Napoli e i 489 euro a Salerno.  Al Nord i prezzi sono generalmente più contenuti, con valori minimi di 199 euro per i motocicli a Belluno e 121 euro per i ciclomotori a Udine. 