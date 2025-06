Ivanka alle Gallerie,i Bezos all'Harry's, giornata svago dei vip

Giornata di svago veneziano per i coniugi Bezos e i loro amici vip, dopo le 'fatiche' del party di nozze ieri sera alla Fondazione Cini. Mister Amazon e Lauren Sanchez hanno invitato una cinquantina dei loro ospiti a pranzo all'Harry's Bar, una istituzione della ristorazione, frequentato da sempre da attori, artisti, teste coronate. Un pranzo che sta ancora proseguendo, sotto l'attenta guida del patron Arrigo Cipriani, 93 anni, come sempre presente in sala. Fuori del locale un nugolo di fotografi e operatori video in attesa.

Scelta culturale in mattinata invece per Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, che ha fatto una visita veloce alle Gallerie dell'Accademia, per ammirare la mostra 'Corpi Moderni', dove spicca il capolavoro dei capolavori, 'L'Uomo Vitruviano', che ieri aveva già ricevuto la visita dell'appassionato numero 1 del genio leonardesco, Bill Gates.