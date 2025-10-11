Sabato 11 Ottobre 2025

11 Ottobre 2025

11 ott 2025
Ivanka alle famiglie degli ostaggi, 'Trump è sempre con voi'

'Onoriamo la forza di chi aspetta, prega e crede'

La figlia di Donald Trump, Ivanka, è l'ultima dei tre oratori statunitensi a parlare in Hostages Square. "Siamo qui insieme a Tel Aviv, onoriamo la forza di ogni famiglia che aspetta, prega e crede. Negli ultimi due anni, il presidente, io, Steve, Jared e tanti altri abbiamo incontrato queste persone incredibili e sono rimasta sbalordita dalla loro forza e convinzione nonostante tanta sofferenza", ha aggiunto, come riporta Sky News.

"Il presidente voleva che io condividessi, come ha fatto personalmente con molti di voi, che lui vi vede, vi ascolta e vi è sempre accanto", ha affermato la figlia del tycoon aggiungendo che il ritorno di ogni ostaggio è "un trionfo della fede, del coraggio e della nostra comune umanità".

