Iv strappa sui gruppi ma Azione contesta,violato lo statuto

Matteo Renzi annuncia lo strappo di Iv sul gruppo unico con Azione ma il partito di Calenda non ci sta."Contrariamente a quanto dichiarato alla stampa dal senatore Renzi, nessuno oggi ha deliberato o chiesto la separazione dei gruppi di IV e Azione", si spiega in una nota informale dei calendiani. "Cosa che invitiamo il senatore Renzi a fare - proseguono - visto che lo ha già annunciato mille volte. Per quanto riguarda la delibera sul cambio di nome abbiamo scritto al Presidente del Senato per segnalare una doppia violazione dello statuto operata oggi dal Capogruppo del gruppo Azione-Italia Viva - Renew Enrico Borghi". "Le deliberazioni assunte oggi sono da considerarsi nulle. Agiremo conseguentemente in tutte le sedi preposte".