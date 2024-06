Iv non parteciperà alla manifestazione delle opposizioni

Italia Viva non parteciperà alla manifestazione delle opposizioni di domani pomeriggio a Roma contro l'Autonomia differenzia e il premierato, per essendo l'orientamento del partito guidato da Matteo Renzi contrario a entrambe le riforme. Lo riferiscono all'ANSA alcuni dirigenti di Iv. Se si fosse voluta organizzare una manifestazione unitaria di tutte le opposizioni, viene riferito da Iv, si sarebbe dovuto convocare un incontro con tutti i partiti per decidere insieme la piattaforma, cosa che invece non è stata fatta. E' stata prima organizzata e convocata la manifestazione e poi è stata invitata Italia Viva che - viene osservato - sarebbe una semplice ospite del Pd.