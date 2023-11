Italiani e familiari a Gaza, ancora 12 a Console al Cairo

Abbiamo sempre considerato 19 persone come nostre, tra italiani e familiari stretti. Attualmente ne abbiamo ancora 12, sperando che domani possa essere un giorno in cui riusciremo a farne uscire ancora, magari in un numero maggiore. Queste parole le ha dette il Console Italiano al Cairo, Federico Novellino, al Tg1, parlando dei connazionali già usciti da Gaza e degli altri che dovranno essere evacuati.