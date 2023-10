Italiani al lavoro, insoddisfazione e stress

I lavoratori italiani sono insoddisfatti e stressati: non considerano la carriera come una priorità, ma puntano comunque a stipendi adeguati e al proprio benessere, anche sul posto di lavoro. Questo è quanto emerge da due distinte ricerche, mentre il governo sta per varare la manovra che dovrebbe, nonostante le scarse risorse, ridurre il cuneo fiscale e alleggerire l'Irpef in parte (il secondo scaglione del 25% scenderebbe al livello del primo). Secondo una ricerca di Maw, l'agenzia per il lavoro e parte di W-Group, condotta su un campione di oltre 2.600 lavoratori in tutta Italia, solo tre persone su dieci si dichiarano pienamente soddisfatte della propria posizione lavorativa e circa una su due si sente abbastanza apprezzata e stimata sul posto di lavoro. Secondo GoodHabitz, piattaforma internazionale per la formazione aziendale, in Italia "un lavoratore su 2 lotta in silenzio contro i problemi di salute mentale". Il 70% della forza lavoro nel Paese è alle prese con stress e burnout (stato di esaurimento emotivo, fisico e mentale) e il 13% dichiara di averli sperimentati in modo (molto) forte.