Italiani ad Alligator Alcatraz trasferiti in un altro centro

Il Consolato italiano a Miami è riuscito a far trasferire nel centro Ice di Krome (Miami) i due connazionali Fernando Eduardo Artese e Gaetano Cateno Mirabella Costa che per alcuni giorni sono stati detenuti a 'Alligator Alcatraz'. Lo riferisce la Farnesina in una nota sottolineando che le famiglie sono state informate.

Le famiglie dei due connazionali - riferisce la nota - hanno già caricato sul cosiddetto "detainee account", una sorta di "carta prepagata" che i detenuti hanno a disposizione per spese consentite, il denaro necessario per acquistare un biglietto aereo in ogni momento utile, se consentito dalle autorità americane. In particolare, inoltre, i familiari di Mirabella Costa hanno trasferito a Krome gli effetti personali del nipote, che saranno presi in custodia da Ice stessa per metterlo in condizione di partire per l'Italia non appena ottenuto il permesso dal giudice dell'immigrazione.

Fernando Artese potrebbe partire per l'Italia molto presto, mentre Mirabella Costa dovrà presentarsi davanti a un giudice che valuterà le fattispecie di reato che gli sono addebitate. A uno dei due connazionali, che aveva passaporto scaduto è stato consegnato un nuovo passaporto temporaneo che le autorità della Florida hanno accettato e riconosciuto; il documento potrà accelerare le procedure per l'espulsione.