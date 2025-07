Italiani a Creta, 'paura ma situazione migliora'

"I miei zii vivono in quella zona, nell'area di Koutsounari. Ieri alle 16.00 le fiamme sono divampate favorite dal vento caldo e dalla vegetazione brulla. Sono subito fuggiti sulla spiaggia e alle 20.00 c'è stato l'ordine di evacuazione. Hanno avuto paura ma ora la situazione sembra migliorare". A raccontare la disavventura della coppia di sessantenni, originari di Roma, la nipote Francesca anche lei come gli zii residenti a Creta da più di dieci anni.

"I miei zii si sono ora spostati in una casa a Ierapetra. La zona interessata dalle fiamme è brulla e non nuova a roghi estivi - spiega Francesca - i residenti in quell'area si sono spostati più a nord da amici o parenti. I turisti evacuati, tanti perchè ora è alta stagione, sono stati trasferiti anche in palestre e scuole dove hanno passato la notte".

Ora però l'incendio si sta circoscrivendo "perchè sono subito arrivati rinforzi da Atene. Speriamo che non si aprano altri fronti di fuoco perchè il problema, ripeto, è la vegetazione secca e il meltemi che benchè sia un vento fresco, perchè spira da nord, con le alte temperature di fatto alimenta gli incendi".