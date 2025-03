Italia ultima in UE per tasso di occupazione: il divario con la media aumenta

In Italia nel quarto trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni cala di 0,1 punti sul terzo trimestre e aumenta di 0,2 punti sullo stesso periodo del 2023 fissandosi al 62,2% ma nonostante la crescita tendenziale aumenta il gap con la media Ue che si attesta a 8,7 punti dagli 8,6 del quarto trimestre 2023. E' quanto emerge dalle ultime tabelle pubblicate da Eurostat secondo le quali l'Italia è ultima tra i 27 per tasso di occupazione. Il divario per le donne è ancora più ampio con il tasso di occupazione che in Italia è al 53,1% e nell'Ue a 27 in media al 66,3% con 13,2 punti di distacco, in aumento dai 12,8 punti del quarto trimestre 2023.