Italia pronta a misure per raccomandazioni Ue, avverte Upb

Tra i principali Paesi dell'area euro, solo la Spagna risulta essere complessivamente in linea con tutte le raccomandazioni dell'Unione Europea. La Commissione ha invitato la Germania a ridurre le misure di sostegno all'energia entro il 2023 e il 2024, mentre l'Italia dovrebbe prepararsi ad adottare le misure necessarie nel processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio nel 2024 sia conforme alle raccomandazioni del Consiglio. Questo è quanto afferma l'Ufficio parlamentare di bilancio in un focus sui Documenti di programmazione bilanciaria europei. L'Ufficio ricorda che la Francia è stata invitata ad adottare le misure necessarie nel processo di bilancio nazionale per garantire che la politica di bilancio nel 2024 sia in linea con le raccomandazioni.