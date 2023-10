Italia-Malta 4-0, Euro 2024 vinto dall'Italia.

L'Italia non fallisce l'obiettivo vittoria contro Malta nella sua quinta partita delle qualificazioni a Euro 2024 e si impone 4-0 con le reti di Bonaventura e Berardi nel primo tempo e ancora del giocatore del Sassuolo e di Frattesi nella ripresa. Il successo a Bari rimporta gli azzurri al secondo posto del girone C, con 10 punti come l'Ucraina, che ha giocato una gara in più. In testa a quota 13 c'è l'Inghilterra, rivali della nazionale di Spalletti martedì prossimo a Wembley.