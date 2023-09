Italia, Macron, non restare in silenzio sui migranti

"Non possiamo lasciare soli gli Italiani": così ha dichiarato il Presidente francese Emmanuel Macron durante l'intervista di stasera in televisione. Ha poi aggiunto che "la maggior parte dei migranti" che arrivano a Lampedusa provengono dall'Africa Subsahariana, Paesi ai quali forniamo aiuti allo sviluppo. Macron ha quindi spiegato che è necessario "aiutarli, ma chiedere loro di aiutarci a smantellare le organizzazioni dei passeur". Il Presidente francese ha poi annunciato il suo piano per affrontare le ondate di migranti, passando ai Paesi di transito: "Ci sono diverse migliaia di migranti che arrivano a Lampedusa e che partono tutti dal porto di Sax, in Tunisia. Io voglio proporre un accordo alla Tunisia, mettere più mezzi in un Paese di transito, proporre partnership". "Voglio esportare esperti e materiale" in Tunisia e in Algeria per "smantellare queste organizzazioni", ha aggiunto. "Il Papa ha ragione a invitare a un soprassalto contro l'indifferenza", ha detto Macron all'inizio della sua intervista, aggiungendo: "noi francesi facciamo la nostra parte". "Noi abbiamo un modello sociale generoso - ha continuato - ma non possiamo accogliere tutta la miseria del mondo".