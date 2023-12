Italia lascia la Via della Seta, è ufficiale.

L'Italia ha ufficialmente abbandonato la Via della Seta, come confermato all'ANSA da fonti informate, come anticipato dal Corriere della Sera. A tale mossa ha fatto seguito l'estate scorsa la missione in Cina del Segretario Generale della Farnesina Riccardo Guariglia, seguita dalla visita del Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Durante tali incontri è stata ribadita l'intenzione di coltivare un partenariato strategico tra i due Paesi, e sono stati avviati, tra gli altri, i preparativi per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Cina l'anno prossimo.