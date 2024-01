Italia in linea con la marcia del Pnrr secondo Von der Leyen

"Osserviamo come il fenomeno del riscaldamento globale stia portando ad un aumento sempre più frequente degli eventi climatici estremi. È fondamentale combattere e prevenire questi cambiamenti, anche per il bene delle nostre economie. È molto importante che l'Italia abbia incluso le energie rinnovabili nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'Italia è completamente in linea con la tabella di marcia del Pnrr: la metà dei fondi è già stata erogata e questa è una notizia estremamente positiva". Queste sono state le parole della presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, durante la sua visita alle zone colpite dall'alluvione."