Italia, ebrei sentono aumentare l'ostilità

Ultimamente alcune persone delle comunità ebraiche italiane hanno dichiarato di sentirsi più insicure, di notare una crescente ostilità e, in alcuni casi, di esitare a mandare i figli a scuola. Ciò dovrebbe essere inaccettabile, non solo per noi, ma anche per il Governo italiano. Questo è quanto ha affermato l'Ambasciatore israeliano a Roma, Alon Bar, in risposta ad una domanda su un eventuale aumento degli allarmi di sicurezza in Italia, durante un'intervista al Tg1.