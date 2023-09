Italia e UE, Meloni e Borrell a remare contro

È dispiaciuto constatare che alcune forze politiche italiane ed europee, per motivi ideologici o, peggio, per calcolo politico, remino contro e facciano di tutto per smontare il lavoro che si sta portando avanti. Ci riferiamo alla lettera dell'Alto rappresentante per la politica estera europea Borrell, agli appelli dei socialisti europei e alle prese di posizione di diversi esponenti della sinistra ma non solo. Tutte azioni che vanno nella stessa direzione di provare a sostenere che nessuno dei Paesi del Nordafrica è uno Stato sicuro con il quale è possibile accordarsi per fermare le partenze o per rimpatriare gli immigrati illegali. In sostanza, la volontà della sinistra europea è quella di rendere inevitabile l'immigrazione illegale di massa. Così, ha affermato la premier Giorgia Meloni in Cdm.