Italia e India: Tajani lancia Piano d'Azione per l'Export e nomina Inviato Speciale

"Il partenariato economico tra Italia e India è ancora più importante ora, mentre affrontiamo le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale Usa". Come Italia, "crediamo che la strada migliore sia il dialogo. Le guerre commerciali non aiutano nessuno e danneggiano tutti. Il nostro obiettivo è raggiungere zero dazi. Allo stesso tempo, vogliamo sfruttare questa opportunità per crescere in mercati chiave e ad alto potenziale. Per questo motivo ho lanciato un Piano d'Azione per l'Export, in cui l'India e tutta l'Asia sono partner di massima priorità". Così Antonio Tajani al business forum Italia-India a New Delhi.

Il business forum Italia-India "rappresenta un nuovo importante passo in una solida partnership che sta crescendo a un ritmo più rapido che mai" tra i due Paesi, ha osservato aggiungendo: "Italia e India condividono una profonda e storica amicizia, sono più vicini che mai" e "la 'Via del Cotone', il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), rappresenta un'opportunità strategica per la crescita e il commercio. Vogliamo rafforzarla per sostenere esportazioni e investimenti. In quest'ottica, sono lieto di annunciare la nomina a Inviato Speciale per la Via del Cotone dell'Ambasciatore Francesco Talò, sarà lui a guidare il ruolo dell'Italia in questo importante progetto".

"Non vedo l'ora di organizzare un incontro politico con tutti i Paesi che fanno parte di questo progetto, nella seconda metà di quest'anno", ha sottolineato Tajani spiegando che l'Italia "offre il porto di Trieste come hub a supporto" del corridoio, insieme a "nuove connessioni tecnologiche, come il cavo sottomarino Blue Raman, un'autostrada digitale che collegherà Mumbai a Genova".