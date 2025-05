Italia e Danimarca: Lettera alla Cedu sull'Interpretazione dei Diritti Umani e Immigrazione

I governi di Italia e Danimarca sono al lavoro su una lettera da inviare alla Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) sulle interpretazioni che i giudici di Strasburgo danno in materia di immigrazione. La notizia è stata riportata da alcuni quotidiani. Una riflessione è in corso, a quanto si apprende, ma il testo non è ancora stato finalizzato. "Confermiamo - spiegano fonti italiane all'ANSA - che stiamo valutando la possibilità di firmare congiuntamente una lettera sulla possibilità di avviare un dialogo aperto sull'interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, tenendo maggiormente in considerazione le sfide dell'immigrazione irregolare moderna". Le stesse fonti spiegano che non c'è ancora un "testo definitivo", ma comunque "a nostro avviso, l'argomento merita di essere discusso a livello europeo".