Italia e 8 altri paesi non in linea con Ue, la manovra" (90 characters)"

La Commissione Ue ha giudicato il Documento Programmatico dell'Italia per il 2024 "non pienamente in linea" con le raccomandazioni del Consiglio, insieme a quelle di altri otto Paesi, compresa la Germania. L'invito rivolto all'Italia è di "tenersi pronta" ad adottare le misure necessarie. Quattro Paesi, inclusa la Francia, sono stati invece giudicati "non in linea" e sono stati invitati ad adottare misure per assicurare che il bilancio del 2024 sia in linea con le raccomandazioni. L'esecutivo Ue ha poi rilevato che l'Italia si trova di nuovo in squilibrio macroeconomico e, secondo l'iter, dovrà sottoporsi a esami approfonditi insieme ad altri 11 Paesi, compresa la Germania. Le raccomandazioni Ue all'Italia per il 2024 prevedevano di limitare la crescita della spesa all'1,3%, ma secondo le ultime previsioni Ue sarà dello 0,9%. Tuttavia, con il superbonus nel 2023, la spesa è stata superiore alle attese e, tenendo conto dello "scenario di base" nella conformità della manovra, "il conseguente tasso di crescita nel 2024 sarebbe superiore al tasso di crescita raccomandato, dello 0,6% del Pil". La spesa primaria netta finanziata a livello nazionale è stata valutata come "non completamente in linea" con la raccomandazione.