Lunedì 18 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraino arrestato RiminiUcraina RussiaIsraele GazaPensione a 64 anniPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraItalia e 20 Paesi condannano insediamento in Cisgiordania
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Italia e 20 Paesi condannano insediamento in Cisgiordania

Italia e 20 Paesi condannano insediamento in Cisgiordania

'Viola il diritto, ne chiediamo l'immediata revoca'

'Viola il diritto, ne chiediamo l'immediata revoca'

'Viola il diritto, ne chiediamo l'immediata revoca'

Ventuno Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia, Australia, Canada e anche l'Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta che definisce "inaccettabile e una violazione del diritto internazionale" l'approvazione da parte di Israele del progetto di insediamento E1 in Cisgiordania. "Condanniamo questa decisione e ne chiediamo l'immediata revoca con la massima fermezza", si legge nella dichiarazione in merito ai piani per la cosiddetta area E1 vicino a Gerusalemme.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata