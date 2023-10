Italia, controlli ai confini con Slovenia

Il Ministro dell'Interno sloveno Bostjan Poklukar è stato informato dal suo omologo italiano Matteo Piantedosi che l'Italia ha deciso di introdurre controlli temporanei alle frontiere con la Slovenia a causa dei cambiamenti nella situazione europea e mediorientale. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena STA. Come ha spiegato Piantedosi a Poklukar, l'obiettivo della misura è la "prevenzione del terrorismo e della criminalità organizzata", come si legge in un comunicato del Ministro dell'Interno sloveno.