La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Italia-Bahrein, stop guerra a Gaza, ostaggi siano liberati
29 set 2025
Condanna a azioni in Cisgiordania che minino soluzione a 2 Stati

L'Italia e il Bahrein "si sono impegnati a continuare a collaborare per portare pace e stabilità in Medio Oriente. Hanno chiesto la fine immediata della guerra a Gaza e l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi, e hanno condannato qualsiasi azione unilaterale o violenta in Cisgiordania che mini la soluzione dei due Stati". È quanto si afferma in una dichiarazione congiunta in occasione dell'incontro fra la premier Giorgia Meloni e Salman bin Hamad Al Khalifa, principe ereditario e primo ministro del Regno del Bahrein, a Palazzo Chigi.

