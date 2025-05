Italia: anticiclone africano porta caldo record, allerta sole per il 2 giugno

Sull'Italia si rafforza l'anticiclone africano che porta un 2 giugno caldo e soleggiato, con la temperatura che va oltre i 30 gradi in diverse località, fino a 37 gradi da mercoledì, a parte temporali a tratti anche forti e con grandine sulle Alpi e le Prealpi nelle ore più calde della giornata tra domenica e lunedì. Secondo il meteorologo del sito www.iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, "sabato e domenica toccheremo i 32-35°C in Sardegna e 31-32°C a Firenze e Roma, per la Festa della Repubblica il termometro salirà ancora più in alto con 35-36°C a Oristano, 34°C a Foggia e 30°C ancora a Bologna e Milano e tra il 5 e il 10 giugno potremo toccare e localmente superare subito i 40°C all'ombra". Condizione che fa scattare l'allerta per l'esposizione della pelle ai raggi solari in questa stagione. Tedici parla infatti di "falsa credenza che reputa il sole di maggio e giugno meno pericoloso di quello di luglio ed agosto. I raggi solari - spiega Tedici - sono alla massima potenza intorno al Solstizio d'Estate, che cade il 21 giugno per l'emisfero boreale, a causa della minore inclinazione con la quale colpiscono il nostro Pianeta e dunque della maggiore energia solare durante il periodo solstiziale". I 21 giorni prima del Solstizio (31 maggio) o 21 giorni dopo (12 luglio) la pericolosità dei raggi solari è perlopiù simile afferma Tedici che invita le molte persone che si espongono per la prima volta al sole "a usare creme solari con protezione da 30 in su, almeno ogni 3 ore". NEL DETTAGLIO Sabato 31. Al Nord: bel tempo e caldo in ulteriore aumento. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: soleggiato e caldo. Domenica 1. Al Nord: soleggiato, caldo ed afoso; temporali pomeridiani sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo estivo. Lunedì 2. Al Nord: soleggiato, caldo ed afoso; temporali pomeridiani dalle Alpi verso le pianure adiacenti. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo estivo. TENDENZA: qualche temporale in veloce transito al Nord; caldo africano e sole pieno al Centro-Sud, fino a 37°C già da mercoledì.