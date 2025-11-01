Italia a Cpi sul caso Almasri, rivedremo regole di cooperazione

"L'esperienza maturata con il caso Almasri ha portato l'Italia - in tutte le sue articolazioni (Parlamento, governo e magistratura) - a intraprendere una revisione delle modalità con cui deve operare il sistema di cooperazione delineato dalla legge italiana" che regola la cooperazione giudiziaria tra l'Italia e la Cpi "al fine di ottemperare agli obblighi internazionali nei confronti di questa Corte - che l'Italia conferma di voler rispettare - nel quadro degli interessi di sicurezza nazionale, nonché della posizione geopolitica del nostro Paese e della legislazione costituzionale e interna". Così il governo italiano in una lettera ai giudici della camera preliminare I della Corte Penale Internazionale, fornendo gli ulteriori chiarimenti richiesti dalla Cpi in merito alla vicenda Almasri.

Per l'Italia "tale consapevolezza non può che avere un impatto positivo sul processo di revisione delle modalità di funzionamento del sistema delineato dalla legge italiana n. 237/2012 e, in ultima analisi, sulle future richieste di cooperazione".