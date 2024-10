Isw, 'Kiev avanza vicino Toretsk e Pokrovsk, i russi nel Kursk'

Le forze ucraine hanno riconquistato posizioni nei pressi di Toretsk e a est di Pokrovsk, nell'oblast di Donetsk, mentre i russi sono avanzati in Ucraina nei pressi di Chasiv Yar, a sudest di Pokrovsk, a Kurakhove e nell'oblast russo di Kursk. Lo segnala il think tank statunitense Isw nel suo ultimo aggiornamento sulla guerra in Ucraina. Secondo l'istituto, le forze ucraine hanno recentemente rivendicato territorio all'interno di Toretsk, mentre le offensive russe persistono nell'area. I filmati pubblicati il 15 ottobre - sostiene Isw - confermano che le truppe ucraine hanno riconquistato posizioni nel cuore della città. Il think tank segnala che le forze russe hanno compiuto recenti avanzamenti a sud-est di Pokrovsk, mentre le forze ucraine si sono spinte in avanti a est della città. Nel frattempo, le truppe russe sono avanzate nell'oblast di Kursk parzialmente occupato dalle forze ucraine.