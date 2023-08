Isw, avanzata ucraina accelera oltre le linee russe a sud

Le forze ucraine che combattono sul fronte sud, nell'oblast di Zaporizhzhia, dopo aver sfondato la più fortificata linea difensiva russa, sono ora in grado di avanzare più speditamente: lo scrive il think-tank Institute for the Study of War (Isw), che riporta quanto dichiarato da un comandante ucraino alla Reuters. Secondo quest'ultimo, dopo lo sfondamento principale, le sue truppe hanno incontrato solo "gruppi logistici" russi e ora le cose sono "più facili" in questa zona, che punta verso il sud e la Crimea.