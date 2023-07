Isw, avanzamenti significati di Kiev a Bakhmut

Il 7 luglio le forze ucraine hanno ottenuto avanzamenti tatticamente significativi nell'area di Bakhmut, in Donetsk, e hanno continuato le operazioni di controffensiva in almeno altri tre settori del fronte. Lo scrive il think tank statunitense Isw (Institute for the study of war) nel suo ultimo report sulla situazione in Ucraina. I filmati geolocalizzati mostrano che le forze ucraine hanno ottenuto passi avanti importanti dal punto di vista tattico nei pressi di Yahidne, 2 chilometri a nord di Bakhmut, mentre la guerra è arrivata al 500mo giorno.