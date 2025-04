Istruzione e lavoro: il gender gap si riduce tra le laureate in Italia

Alti livelli di istruzione riducono il gender gap sul lavoro: nel nostro Paese, secondo gli ultimi dati Eurostat riferiti al 2024, il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni è al 57,4% a fronte del 70,8% medio in Ue con 13,4 punti di differenza ma se si guarda alle donne che hanno ottenuto una laurea il divario si riduce a cinque punti con il 79,3% in Italia e l'84,3% in Ue.

Il divario con l'Ue è invece molto ampio se si guarda alle donne che hanno nel cassetto solo il diploma di terza media con il 36,6% delle donne con questo titolo occupate in Italia a fronte del 47,3% in Ue ma anche per quelle che hanno il diploma di scuola superiore con il 58,6% in Italia e il 68,9% in Ue.

Per le donne con un basso livello di istruzione in Italia il gap occupazionale con gli uomini supera i 30 punti con un tasso di occupazione del 36,6% per le donne tra i 20 e i 64 anni e del 69,7% degli uomini nella stessa fascia di età con lo stesso livello di istruzione, tasso superiore alla media europea.

Se si guarda alla fascia più istruita, ovvero a coloro che hanno almeno la laurea il tasso di occupazione femminile è al 79,3% a fronte dell'86,2% per gli uomini con un divario inferiore a sette punti.