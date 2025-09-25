Giovedì 25 Settembre 2025

La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni IsraeleNuovo sciopero generaleFlotillaUcraina RussiaVittorio Sgarbi Emanuele Ragnedda
Acquista il giornale
Ultima oraIstituti tedeschi, Pil della Germania +0,2% nel 2025, meglio
25 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Istituti tedeschi, Pil della Germania +0,2% nel 2025, meglio

Istituti tedeschi, Pil della Germania +0,2% nel 2025, meglio

Nel 2026 +1,3%. Esperti, 'ma l'incertezza resta'

Nel 2026 +1,3%. Esperti, 'ma l'incertezza resta'

Nel 2026 +1,3%. Esperti, 'ma l'incertezza resta'

Gli istituti tedeschi hanno rivisto al rialzo la crescita del Pil della Germania per il 2026 all'1,3% mentre ritengono che per l'anno in corso la locomotiva europea possa contare solo su una mini-crescita dello 0,2%. È la stima divulgata in conferenza stampa a Berlino. Nel 2027 la crescita sarebbe dell'1,4%. Gli esperti hanno tuttavia messo in guardia dalla "forte incertezza" provocata dalla "possibilità di una nuova escalation negli scambi commerciali con gli Usa" e hanno sottolineato la necessità di realizzare importanti riforme.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata