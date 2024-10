Istat, produzione costruzioni agosto -1,8% congiunturale

L'Istat stima che ad agosto 2024 "l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell'1,8% rispetto a luglio": un calo dopo la crescita di luglio. La quarta flessione congiunturale dall'inizio dell'anno. Mentre "nella media del trimestre giugno-agosto 2024 la produzione nelle costruzioni aumenta dello 0,1% nel confronto con il trimestre precedente", con un salto che risulta quindi lievemente positivo. Su base tendenziale, a agosto l'indice corretto per gli effetti di calendario registra una flessione dello 0,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di agosto 2023), mentre l'indice grezzo cala del 3,7%. Nella media dei primi otto mesi del 2024, l'indice corretto per gli effetti di calendario aumenta del 6,8%, mentre l'indice grezzo cresce del 7,9%. "Rispetto ad agosto 2023 - indica ancora l'Istat - la produzione nelle costruzioni diminuisce sia nella serie grezza, sia nella serie corretta per gli effetti di calendario. In quest'ultimo caso si tratta del primo calo da gennaio 2021".