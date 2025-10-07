Istat, pochi giovani, trattarli bene e aumentare salari

"Un tema che è stato sottovalutato è che nelle aziende che devono garantire la crescita e la produttività c'è una piramide demografica che è spostata verso i 50enni. Siamo un Paese che deve far conto che i giovani sono risorse scarse e il capitale umano deve essere trattato con i guanti bianchi". Lo hanno spiegato i rappresentanti dell'Istat rispondendo alle domande nel corso dell'audizione sul Dpfp. "Non siamo più un Paese che può spingere su un contributo massivo della forza lavoro, ma dobbiamo spingere su un contributo qualitativo. Nell'ultimo rapporto annuale è stato visto come l'inserimento di giovani con skill digitali nelle aziende determina un incremento della produttività, quindi assumere giovani conviene. E' un Paese che deve cambiare passo specialmente sulla produttività e auspicabilmente anche aumentare i salari per quanto riguarda i giovani in particolare perché entrano persone formate e pronte a innovare", hanno aggiunto.