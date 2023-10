Istat, nei prossimi mesi proseguirà fase debolezza economia

"Gli indicatori congiunturali più recenti suggeriscono per i prossimi mesi il permanere della fase di debolezza dell'economia italiana". Lo ha detto il presidente facente funzione dell'Istat Francesco Maria Chelli in audizione sulla Nadef. "Al netto dell'andamento dei fattori 'esogeni' internazionali, elementi di freno alla crescita sono legati anche a condizioni di accesso al credito più rigide per famiglie e imprese e al lento recupero del potere d'acquisto delle famiglie", ha aggiunto. A settembre degli oltre 400 beni aggregati utilizzati dall'Istat per calcolare l'inflazione "oltre il 58% evidenzia un incremento dei prezzi, sulla media del 2019, uguale o superiore al 10%. Di questi, oltre la metà è rappresentato da generi alimentari". E' uno dei dati forniti dall'Istat durante l'audizione sulla Nadef. "Aumenti non inferiori al 25% si registrano per oltre il 17% degli aggregati, il 13% nel solo settore alimentare - ha aggiunto il presidente Francesco Maria Chelli - Inoltre, per il 5,2% dei casi, gli aumenti di prezzi, nel periodo considerato, risultano superiori o pari al 40%. Il calo solo il 6,7% degli aggregati".