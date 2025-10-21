Martedì 21 Ottobre 2025

Stop ai barbari della domenica
Istat, nascite ancora in calo, fecondità ai minimi storici
21 ott 2025
Istat, nascite ancora in calo, fecondità ai minimi storici

Il numero medio di figli per donna raggiunge valore più basso

Continua la diminuzione delle nascite in Italia. Nel 2024 sono state 369.944, in calo del 2,6% sull'anno precedente. E in base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio 2025 le nascite sono circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo del 2024 (-6,3%). E' quanto emerge dai dati Istat diffusi oggi.

Il numero medio di figli per donna raggiunge il minimo storico: nel 2024 si attesta a 1,18, in flessione sul 2023 (1,20). La stima provvisoria relativa ai primi 7 mesi del 2025 evidenzia una fecondità pari a 1,13.

