Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi TrumpJet russi NatoPensioni ottobre 2025Banconote Bce
Acquista il giornale
Ultima oraIstat, migliora la fiducia di consumatori e imprese
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Istat, migliora la fiducia di consumatori e imprese

Istat, migliora la fiducia di consumatori e imprese

Per le famiglie recupero parziale del calo di agosto

Per le famiglie recupero parziale del calo di agosto

Per le famiglie recupero parziale del calo di agosto

A settembre si stima un miglioramento del clima di fiducia dei consumatori (da 96,2 a 96,8) e un incremento marginale dell'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese (da 93,6 a 93,7). Lo rileva l'Istat, sottolineando che la fiducia dei consumatori recupera parzialmente il calo dello scorso mese: la crescita è sostenuta soprattutto dall'evoluzione positiva delle opinioni sia sulla situazione economica generale sia sull'opportunità di acquisto di beni durevoli. Per le imprese, segnali positivi provengono dai giudizi sugli ordini nell'industria e dalle attese su ordini e vendite nei servizi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata