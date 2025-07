Istat, l'inflazione a luglio stabile all'1,7%

Inflazione stabile a luglio. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,4% su base mensile e del +1,7% su luglio 2024 (come nel mese precedente). Si registrano, sottolinea l'Istituto, dinamiche opposte dei prezzi dei diversi aggregati. Tra i beni, si accentua la flessione annua dei prezzi degli Energetici (-4,0% da -2,1% di giugno) e accelerano i prezzi nel settore alimentare (+3,8% da +3,3%). E accelera anche il cosiddetto carrello della spesa: i prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona registrano su base annua un +3,4% (da +2,8% del mese precedente).